Инфекционист рассказала о лечении при первых признаках «омикрона»

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что при первых признаках заражения «омикрон»-штаммом помогут лекарства от ОРВИ. В частности, стоит начать принимать противовирусное, жаропонижающее и пить много жидкости, пишет ТАСС.

Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты, — рассказала она.

Сметанина уточнила, что если температура держится дольше трёх дней, нужно обратиться к врачу. Самостоятельное лечение может быть направлено только на облегчение состояния пациента, однако в серьёзных случаях без профессиональной медицинской помощи не обойтись.

При першении в горле она посоветовала использовать антимикробные средства местного действия, а также полоскания на основе трав и хлоргексидина. Для устранения заложенности носа стоит воспользоваться сосудосуживающими каплями и делать промывания. Также может потребоваться противовирусное лечение — интерферон-альфа в виде капель, спреи (гриппферон, генферон лайт и другие). На начальном этапе это поможет снизить вирусную нагрузку.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что однозначно более лёгким штамм «омикрон» считать нельзя. Заражение им людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу, может привести к заболеванию в тяжёлой форме.