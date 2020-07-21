Инфекционист рассказал, как передаётся бубонная чума

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Бубонная чума не заразна и не распространяется от человека к человеку. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Передача бубонной чумы от человека к человеку вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна, — цитирует инфекциониста ТАСС.

Как объяснил Никифоров, бубонная чума является лёгкой формой чумы. Однако если её возбудитель, попавший в кровь, осядет в лёгких, то больной с кашлем будет передавать возбудитель воздушно-капельным путём. Именно это и происходило во времена Средневековья. Из-за того, что её не лечили, образовывались лёгочные формы.

Сейчас бубонную чуму очень легко вылечить антибиотиками. Она практически ничем не опасна для людей.

Чума известна с незапамятных времён, она широко в мире распространена. Она есть в Китае, Монголии. На Мадагаскаре была вспышка — более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на неё смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день, — заключил Никифоров.

В Монголии недавно зарегистрировали несколько случаев заражения. 14 июля стало известно, что от бубонной чумы умер 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай, расположенной на юго-западе страны. Как сообщили власти, за несколько дней до смерти парень вместе с друзьями съел мясо тарбагана. Этот монгольский сурок часто является переносчиком этого заболевания.

В Роспотребнадзоре после этого заверили, что ситуация с бубонной чумой находится на контроле, как и с другими инфекционными заболеваниями на граничащих с РФ территориях.

Как писал NEWS.ru, инфекционист опроверг возможность заразиться коронавирусом в море.