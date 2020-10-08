Инфекционист назвал магазины, в которых легко заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8b9b3204-0a0b-11eb-a244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прежде чем совершить покупку, стоит проверить супермаркет на наличие хорошей вентиляции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Далеко не все россияне рассчитывают свой бюджет и время таким образом, чтобы совершать необходимые покупки как можно реже, отметил он. В период сезонного роста числа заболевших частый «продуктовый шопинг» значительно повышает риск заражения коронавирусом. Как пояснил инфекционист, сейчас жителям России стоит обращать особое внимание и на оснащённость супермаркетов вентиляционной системой.

Имеет решающее значение заражающая доза. Нужно вдохнуть тысячи вирусных частиц, чтобы заболеть. Но у каждого человека эта доза своя, всё зависит от состояния иммунитета. Если в магазине установлена хорошая система вентиляции, то все вирусы, которые кто-то выдыхает, уносятся. В такой ситуации заразиться сложнее. Таким образом, чем лучше вентиляция и меньше людей в помещении, тем ниже риск заражения, — пояснил Владислав Жемчугов.

По мнению врача, гораздо больший риск представляют маленькие магазины, находящиеся в подвальных помещениях. Огромные супермаркеты, наоборот, являются наиболее безопасными. Специалист подчеркнул, что очень важно совершать покупки с маской на лице и чтобы обслуживающий персонал также соблюдал все эпидемиологические меры. Озвученные правила предосторожности в комплексе как раз и дадут положительный эффект — вероятность инфицирования станет гораздо ниже.

Как заключил NEWS.ru Жемчугов, он и сам строго придерживается этих мер безопасности. Посещает исключительно избранные магазины, где установлена хорошая вентиляция, и не забывает надевать маску. А самым идеальным вариантом для покупки продуктов и предметов первой необходимости инфекционист назвал онлайн-сервисы, где можно заказать доставку на дом. Врач считает, что этот способ в большей степени касается людей пожилого возраста, находящихся в группе риска.

Как писал NEWS.ru, по последним данным, китайской инфекцией в России заразились ещё 12 126 человек. Самое большое количество заболевших вновь зафиксировано в Москве — 3701 пациент. На втором месте по заражённым находится Санкт-Петербург — 469 человек. Третью строчку занимает Подмосковье с 411 заразившимися COVID-19. За прошедшие сутки от коронавируса погиб 201 пациент, выздоровело 7092 россиянина.