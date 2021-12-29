Иммунолог рассказала, где в Новый год проще всего подхватить коронавирус

Врач-терапевт иммунолог Ирина Ярцева назвала места, где в новогодние праздники проще всего заразиться коронавирусом. Это закрытые помещения с большим количеством людей, пишет URA.RU.

На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть длительное нахождение в закрытом помещении с плотно набитой кучей людей, — рекомендовала врач.

Медик считает, что в праздничные дни число случаев заражения коронавирусом будет меньше, чем в обычные дни.

Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях, — пояснила иммунолог.

Мнение коллеги дополнил инфекционист Николай Малышев. Врач считает, что в новогодние праздники лучше всего при необходимости посещать места с COVID-free зонами.

Лучше всего, когда, например, новогодние корпоративы проводят COVID-free. Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего, — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в России за сутки впервые с 22 сентября выявлено менее 22 тысяч случаев COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 21 119 заболевших в 85 регионах, из них у 7,8% заражённых не было клинических проявлений болезни.