Иммунолог рассказал, можно ли выявить склонность к тяжёлому течению COVID

На сегодняшний день очень сложно выявить у себя генетическую предрасположенность к тяжёлому течению коронавируса. Однако открытие учёными гена, который отвечает за тяжёлое течение болезни, может помочь в разработке тест-системы для его выявления у пациентов. Об этом «Москве 24» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Возможно, кто-то возьмётся за разработку тест-системы, которая позволит обнаружить этот вариант гена у человека. То есть что-то вроде ПЦР. Но насколько быстро это произойдёт, я сказать не могу, — сообщил врач.

По словам специалиста, в разработке тест-системы есть определённый коммерческий интерес. Возможно, что некоторые лаборатории могут предложить тест на выявление этого гена, но с минимальным количество научных данных, которые есть сейчас, о точности результатов говорить сложно.

Если даже с этим геном вакцинированные будут так же надёжно защищены, как и те, у кого его нет, то вопрос стоит о том, что надо просто сделать прививку. Но когда люди болеют тяжело на дому или попадают в стационар, когда это связано с этим геном, тогда имеет большое значение использовать этот факт для прогноза состояния и вакцинации, — считает Болибок.

Кроме того, гены наследуются от родителей. И если кто-то из близких родственников умер от коронавируса, то это говорит о том, что кто-то из членов семьи тоже может быть носителем опасного гена и необходимо срочно прививаться, резюмировал иммунолог.

Ранее научный журнал Science Direct опубликовал результаты исследований, проведённых группой учёных из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов немецкой клиники Charité. Согласно данным, пациентам, обладающим особым вариантом гена, который регулирует работу иммунной системы, в два раза чаще при заражении коронавирусной инфекцией требуется искусственная вентиляция лёгких.