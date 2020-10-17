Иммунолог рассказал, кто чаще всего умирает от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5c8790a-1050-11eb-9c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России за время пандемии коронавируса чаще всего тяжело болели и умирали от последствий COVID-19 люди со слабой иммунной системой и иммунодефицитом. Об этом рассказал главный иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.

Иммунитет ослабляется по многим причинам. Среди них стресс, хронические инфекции, опухоль и ожоги. Навести человека на мысль об ослаблении иммунитета могут частые простудные заболевания, — рассказал «Газете.Ru» Хаитов.

Иммунолог уточнил, что если насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей случаются по 15–20 раз в году, это может говорить об иммунодефиците. В этом случае лучше всего проверить свой иммунный статус в институте иммунологии, либо в других институтах, где есть специализированные лаборатории. Если статус окажется в порядке, нужно выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.

Как писал NEWS.ru, в России суточная динамика распространения коронавирусной инфекции продолжает держаться на высоком уровне. Оперштаб сообщил о выявлении ещё 14 922 пациентов с диагнозом COVID-19. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву — 4648. Следом идут Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже поправились. Жизни 24 002 пациентов спасти не удалось.