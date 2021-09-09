Иммунолог предсказал новый локдаун в России из-за эпидемии гриппа

Россию может накрыть волна гриппа. Заболевших в стране будет много, поэтому не исключена вероятность введения нового локдауна. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает URA.RU.

Я думаю, что в сезоне 2021–22 года будет волна гриппа <...>, люди будут болеть много и тяжело. Два года в России почти не было гриппа, и иммунная система отвыкла. Возможно, даже придётся вводить локдаун или что-то в этом духе, — сказал он.

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев, в свою очередь, отметил, что первые случаи заражения россиян гриппом уже выявлены. В связи с этим началась активная вакцинация населения, поскольку допускается, что в этом сезоне грипп «очень серьёзный».

Он добавил, что особую опасность для человека представляет заражение одновременно гриппом и коронавирусом. Обе инфекции наносят удар по сердечно-сосудистой и дыхательной системам. Вероятны очень сложные и «прогностически неблагоприятные клинические случаи».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа. Она отметила, что в вакцину в 2021 году включены два новых штамма. Руководитель ведомства также добавила, что между прививками от гриппа и коронавируса должен быть интервал в один месяц.