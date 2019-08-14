В Минюсте предлагают создать хосписы в российских исправительных учреждениях. Предполагается, что смертельно больные заключённые в ожидании освобождения смогут получить своевременный уход и качественное обезболивание. Опрошенные News.ru полагают, что инициатива приведёт к ухудшению жизни арестантов. Тюремные хосписы будут способствовать распространению наркотиков и насильственному удержанию больных в местах заключения.

Минюст России разработал проект приказа о создании в колониях и следственных изоляторах хосписов для тяжелобольных заключённых и арестованных. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Законопроект был опубликован на сайте нормативных документов.

В случае изменения меры пресечения лица, заключённого под стражу, или освобождения осуждённого от отбывания наказания, в том числе в связи с болезнью, если он нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником выдаются направление в медицинскую организацию и выписка из медицинской документации пациента, — говорится в тексте нормативного документа.

О необходимости организации паллиативной помощи в местах заключения говорил ещё в феврале этого года замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, процедура освобождения больного часто затягивается и человек умирает в неволе.

Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключённых, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжёлыми были их последние часы и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам, — рассказал замдиректора ФСИН.

По закону заключённые с неизлечимыми заболеваниями подлежат освобождению. Перечень недугов, с которыми нельзя держать людей в тюрьмах и СИЗО, прописан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 мая 2017 г. № 598. Туда входят злокачественные новообразования, тяжёлые формы ишемической болезни сердца, хронические неспецифические заболевания лёгких и другие.

Законодательная инициатива приведёт к тому, что права осуждённых могут быть нарушены, предположила в беседе с News.ru адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, — людей будут удерживать и не отпускать с мест лишения свободы.

Причин несколько. В первую очередь необходимость наполнения хосписов, финансирование которых, вероятнее всего, будет исходить из количества койко-мест. При этом, по мнению эксперта, «сильно тяжёлых больных в местах заключения немного». Также практика хосписов может стать «своего рода расправой над неугодными осуждёнными».

Особенно это касается психиатрических лечебных учреждений, куда постоянно отвозят неугодных людей. Кого надо проучить, от кого-то получить нужные показания. При этом человек может быть абсолютно здоров. Ирина Бирюкова адвокат фонда «Общественный вердикт»

Эксперт рассказывает историю: в одной из колоний Ярославской области осуждённого лечили много месяцев... от несуществующего заболевания. Смертельный диагноз не подтвердился, когда человек вышел на свободу. Мужчина был абсолютно здоров. При попытке восстановить права на управление автомобилем ему заявили, что, по прогнозам ФСИН, он должен был умереть ещё три месяца назад.

Ещё более категорично высказывается в разговоре с News.ru о законопроекте Минюста бывший прокурор, координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Он увидел в инициативе ведомства коррупционную составляющую.

Даже если выделят на это деньги, то это будет разрекламированная пиар-акция, про которую быстро все забудут после распределения бюджета. Я уверен, что никаких хосписов мы не увидим. Это будет отдельная камера, на которой будет написано «хоспис», и всё. Деньги будут потрачены ровно в том количестве, которые потребуются на установку соответствующей таблички. Алексей Федяров координатор благотворительного фонда «Русь сидящая»

Адвокат Ирина Бирюкова обозначила ещё одну проблему: организация хосписов в тюрьмах и СИЗО может привести к распространению одурманивающих веществ среди заключённых. Многие средства для облегчения боли содержат в своём составе наркотики. Они применяются при оказании паллиативной помощи.

Степень коррумпированности сотрудников мест заключения очень высока. Есть вероятность, что наркотические препараты будут списываться на лечение конкретного больного, но на самом деле уходить к «здоровым» людям для других целей, — отмечает Ирина Бирюкова.

Алексей Федяров не разделяет опасений коллеги — заключённые и так беспрепятственно получают наркотики. «Они заходят через посылки, их заносят врачи», поэтому «это последнее, о чём нужно беспокоиться».

Сегодня в местах заключения любая медицинская помощь арестантам оказывается плохо, рассказала News.ru Инна Бажибина, координатор благотворительного фонда «Русь сидящая».

Человек с жалобами на здоровье приходит к начальнику медчасти. Ему говорят: ты симулянт, у тебя ничего нет. Если он будет сильно настаивать, его посадят в ШИЗО. Врачи обратят на него внимание, когда упадёт в обморок или впадёт в кому. При этом качество этой помощи оставляет желать лучшего, и часто не хватает самых простых лекарств. Инна Бажибина координатор благотворительного фонда «Русь сидящая»

Отдельными законодательными инициативами проблему оказания медицинской помощи в местах заключения не решить. Необходимы комплексные меры. Например, открытие системы ФСИН для широкого общественного контроля, считает Инна Бажибина. Также нужно медработников «вывести из-под погон» — заключённых должны обслуживать гражданские врачи, которые не подчиняются руководству ФСИН. Тогда лечение станет более качественным и эффективным.