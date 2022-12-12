Хирург объяснил, как оказать первую помощь при ожоге маслом Хирург Малыхин: при ожоге маслом нельзя снимать прилипшую одежду и протыкать пузыри

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Ожоги маслом чаще всего крайне болезненные, а поврежденные ткани заживают вплоть до нескольких недель, рассказал NEWS.ru хирург Дмитрий Малыхин. Медик добавил, что при получении подобной травмы необходимо охладить пострадавший участок кожи и аккуратно удалить масло с поверхности. По его словам, образовавшиеся волдыри или «пузыри» с прозрачной или светлой жидкостью в домашних условиях протыкать и «лопать» нельзя.

Ожог растительным маслом получить дома довольно сложно. Одна капля со сковородки не считается. А вот на производстве, в ресторанах, особенно из фастфуд-индустрии — легко. Такие ожоги крайне болезненные, раны заживают иногда несколько недель или месяцев. Если пролили масло на кожу — охладите поврежденную кожу, аккуратно удалите масло. Через некоторое время могут образоваться волдыри, пузыри с прозрачной или светлой жидкостью. Ни в коем случае не протыкайте, не лопайте их самостоятельно. Обработать их можно только в стерильных условиях, — подчеркнул Малыхин.

Врач добавил, что также нельзя «сдирать» прилипшую одежду, так как высока вероятность попадания инфекции. Хирург отметил, что пострадавшим недопустимо накладывать слишком тугую повязку, лечиться «народными средствами» в виде «мазей» из сметаны, кефира.

Забудьте, пожалуйста, про народные средства в виде мазей из сметаны, кефира. И так организм в стрессе, и так малейший микроб может вызвать сепсис, нагноение, а тут кефир и сметана — живые фактически субстанции. И не смейте поливать, простите, рану уриной, то есть мочой. Вызывайте скорую сразу, — подытожил Малыхин.

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