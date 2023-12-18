Хирург назвал худшую закуску к водке Врач Умнов: худшими закусками к водке являются баранина и соленые огурцы

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Худшей закуской к водке являются тяжелые блюда, например баранина, поскольку такие продукты долгое время остаются в желудке, а впитавшийся в них алкоголь позднее ударит по организму, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, также нежелательно закусывать алкоголь солеными огурцами.

Не закусывайте водку тяжелыми блюдами (баранина, например), так как данные продукты будут длительное время оставаться в желудке, а впитавшийся в них алкоголь позже также ударит по организму. Нежелательно закусывать солеными огурцами, маринованными грибами и помидорами, так как, во-первых, из-за уксуса больше вырабатывается соляной кислоты, что способствует повреждению слизистой желудка. Также увеличивается потеря жидкости организмом. Но лучше обойтись вообще без водки. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, — отметил Умнов.

Врач посоветовал не употреблять с алкогольными напитками жирную, жаренную и острую пищу, а также шоколад. Как объяснил Умнов, это нанесет «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, которые неспособны справиться с таким объемом шлаков.

Ранее невролог Тамара Казакова рассказала, что облегчить головную боль после употребления алкоголя помогут покой, отдых и ограничение физических нагрузок. Помимо этого, справиться с симптомами алкогольной интоксикации можно, употребив не содержащие парацетамол обезболивающие средства и сорбенты. Что касается народных средств в попытках избавиться от похмельного синдрома, то их, по словам врача, лучше избегать.