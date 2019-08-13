https://static.news.ru/photo/77bba3be-bde4-11e9-ba53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека сопоставимо с вредом от курения, а в ряде случаев даже превосходит его. Об этом заявила группа учёных-медиков, которая провела соответствующие исследования.

Результаты своих изысканий специалисты опубликовали в издании JAMA . По их данным, содержащиеся в атмосфере загрязнённые вещества способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких, а также целого ряда болезней, связанных с органами дыхания, обострению диабета, проявлению ожирения, развитию мужского бесплодия и многих других болезней.

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы. В результате срок жизни людей в мегаполисах сокращается в среднем на 10-12 лет.

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляет и рост доли озона в атмосфере. Это может быть связано нее с деятельностью человека, а с природными процессами, вызванными глобальным потеплением. Как именно озон провоцирует развитие заболеваний, ученые планируют выяснить в ближайшее время.

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