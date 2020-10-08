Никто не застрахован: грибки и антисептики спровоцировали осеннюю аллергию

Достаточно тёплая осенняя погода побудила москвичей к частым прогулкам по паркам и скверам. Только вот беззаботное собирание гербариев и фотосессии в золотистой листве не для всех оказались безопасными. Как рассказали врачи, такие погодные условия спровоцировали аллергию у многих жителей столицы. О том, кто ей больше подвержен, когда стоит обращаться за помощью к специалистам и почему антисептики могут нас «добить» — в материале NEWS.ru.

Опасные грибки

В осенний период к врачам достаточно часто обращаются с жалобами на аллергию на плесневые грибы. Эти «звери» живут не только на стенах старых домов, но и в опавших листьях и влажной почве. Тёплая и сырая погода является для грибков идеальной средой для активного размножения. Как пояснила NEWS.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина, плесневые грибы начинают проявлять свою бурную деятельность в конце августа и продолжают её до начала ноября.

Это достаточно распространённая форма аллергии. И тут нет никакой возрастной градации. Она может возникнуть впервые в любом возрасте. Часто такая её форма сочетается с аллергией на бытовых клещей, пыльцу растений. Если появляются какие-то аллергические симптомы, нужно сразу обратиться к врачу. И только специалист может решить, как лечить человека в такой ситуации. Надежда Логина иммунолог-аллерголог иммунолог-аллерголог

К симптомам аллергии относят насморк, чихание, в некоторых случаях могут слезиться глаза, появляются высыпания на коже. В более тяжёлых формах болезни возникают проблемы со стороны дыхания.

Кто в зоне риска

Franz Waldhäusl/imagebroker.com/Global look Press

По словам другого эксперта, аллерголога Инессы Морган, неожиданно появившиеся недомогания не во всех случаях приводят к аллергии. Но если во время прогулок неприятные симптомы начинают проявляться с незавидной регулярностью — это повод обратить внимание на своё здоровье и не бросать всё на самотёк.

Люди, страдающие поллинозом, достаточно часто реагируют и на нехорошую плесень, которая появляется на листве осенью, (та самая чернота). Истинная аллергия — это реакция на раздражитель здесь и сейчас. Но есть и негативные реакции, развивающиеся потихоньку. Они не обязательно в будущем переходят в хроническую аллергию, но за этим стоит наблюдать вместе со специалистом. Инесса Морган аллерголог аллерголог

По мнению врача, чаще всего такие жалобы появляются всё же у взрослых, а не детей. Это напрямую связано с различными заболеваниями, которые «копятся» на всём протяжении жизни.

Вред от антисептиков

Ещё одна жалоба, с которой стали всё чаще приходить на приём к московским врачам — аллергические реакции на санитайзеры. Как рассказала NEWS.ru терапевт Татьяна Романенко, это последствие чрезмерного использования различных средств для обеззараживания поверхностей и антисептиков.

У меня появилось много пациентов, которые раньше не страдали аллергическими проявлениями, а теперь они у них есть. Здесь проблема в том, что люди моют поверхности, полы и окна с антисептиком. Также мне пациенты рассказывают, что их дома чем-то химическим обрабатывают — это всё в том числе и негативно сказывается на здоровье. Чтобы не допустить таких последствий нужно разумно ко всему относиться, и не обрабатывать руки и всё вокруг слишком часто. Татьяна Романенко терапевт, семейный доктор терапевт, семейный доктор

Также специалист посоветовала чаще проветривать помещения, а всем уже ставшие привычными антисептики, заменить на мыло. Стоит держаться подальше и от тех мест, где проходит обработка. А если очень захочется провести дезинфекцию дома — делать это только в спецзащите (маска и перчатки).

Кстати, эксперты NEWS.ru разделились во мнениях, как аллергия может повлиять на восприимчивость пациента к заражению гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Одни посчитали, что из-за неё любому вирусу легче «внедриться» в организм человека. Другие не нашли в этом прямой связи. В любом случае россиянам стоит бережнее относится к своему здоровью в такой нелёгкий период.