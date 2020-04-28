Госпиталь для больных коронавирусом может появиться в «Крокус Экспо»

https://static.news.ru/photo/59e03cc8-8973-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: crocus-expo.ru

Территорию Международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве могут переоборудовать под госпиталь для больных коронавирусом.

Действительно, переговоры идут, но пока всё в процессе, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГК Crocus Group.

Как заявлял 24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, коечный фонд в столице в ближайшие неделю-полторы будет увеличен в два раза.

За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему времени зафиксировано 48 426 заболевших.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.

Ранее президент продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, писал NEWS.ru.