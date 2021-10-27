Госдума введёт обязательную вакцинацию для всех россиян поголовно

Госдума РФ готовится к введению в России законов об обязательной вакцинации россиян. Это коснётся абсолютно всех граждан РФ, у которых нет медотвода, сообщило издание URA.RU.

Вопрос может быть рассмотрен, точных сроков пока нет. Но я точно знаю, что подобная дискуссия идёт в Думе, готовится почва для внесения официальных законопроектов, которые бы закрепили обязательный характер прививок, — рассказал заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

Депутат Анатолий Вассерман горячо поддержал эту идею в беседе с изданием. Он отметил, что такое решение — «единственных выход для России». А всех несогласных считает либо врунами, либо заблуждающимися, либо людьми, «проплаченными какими-либо западными структурами».

Согласно информации источников в региональных администрациях, вслед за Москвой порядка 20 регионов готовятся ввести жёсткие ограничения. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах.

Компании, которые решат вызвать на работу своих сотрудников во время нерабочих дней, поплатятся штрафными санкциями. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее рассказал, что речь идёт о сумме в 80 тысяч рублей.