Главный стоматолог Минздрава рассказал, когда можно не чистить зубы

9 февраля во всём мире отмечается День стоматолога. К этому празднику NEWS.ru подготовил эксклюзивное интервью с главным стоматологом Минздрава, академиком РАН и ректором МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олегом Янушевичем. Специалист, в частности, рассказал, какой должна быть правильная гигиена рта, действительно ли всем нужно пользоваться зубной нитью и стоит ли опасаться отбеливания.

— С какими проблемами россияне чаще всего обращаются к стоматологам?

— Наиболее часто россияне обращаются к стоматологам с кариесом. В особенности эта проблема беспокоит людей до 35 лет. А после этого возраста у жителей России чаще всего встречаются заболевания пародонта. Кроме того, в связи с изменившимися технологиями, которые применяются в стоматологии, среди населения появился повышенный спрос на отбеливание, гигиеническую чистку и эстетические реставрации. Если говорить о последнем пункте, то большой популярностью пользуются люминиры — тончайшие накладки на зубы из керамики, которые не требуют препарирования зубов.

Также россияне достаточно часто обращаются к стоматологам для установки зубных имплантов. И это несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая, не все могут себе её позволить.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как предотвратить появление кариеса и заболеваний пародонта?

— В этом вопросе главным профилактическим мероприятием является гигиена полости рта. Кроме того, раз в полгода пациенты должны обращаться к стоматологу для того, чтобы выявлять ранние поражения кариесом. В запущенном состоянии он может приводить к пульпиту, гингивиту и пародонтиту, что чревато потерей зубов.

— Какой должна быть правильная гигиена рта?

— Наиболее важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов. В Швейцарии было проведено исследование, в рамках которого одна группа студентов проводила эту гигиеническую процедуру качественно, но редко — один раз в неделю. А другая — неправильно, но каждый день. По итогу через шесть месяцев у первых испытуемых поражений зубов было меньше, чем у вторых.

— То есть в первую очередь важно правильно и тщательно чистить зубы?

— Да, но также важно потреблять достаточное количество овощей и фруктов. Вообще чистить зубы мы начали с того момента, как стали есть кулинарно обработанную пищу. Во время готовки в продуктах разрушается клетчатка и она превращается в быстрые углеводороды, которые являются причиной формирования бляшек и налёта на зубах. А вот неразрушенная клетчатка, которая, к примеру, содержится во фруктах и овощах, даёт обратный эффект. Обезьяны — приматы, близкие к нам — не чистят зубы и не применяют дополнительные средства гигиены. При этом живут всю жизнь со своими зубами. Всё дело в их питании.

— Есть ли разница в качестве чистки механической и ультразвуковой щёткой?

— Чистить зубы правильно и хорошо можно любой щёткой. Главное, чтобы она была для вас удобна. Важно чувствовать комфорт во время чистки.

— Обязательно ли чистить зубы два раза в день?

— Все стоматологи рекомендуют проводить чистку два раза в день. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Ночью за счёт белков слюны на поверхности зуба образуется специальная плёнка, благодаря которой происходит восстановление зубов. Поэтому лучше, чтобы вечером они были отчищены. В противном случае, бляшки с микроорганизмами, которые останутся на зубах, будут препятствовать данному процессу. Более того, если вы плохо почистили зубы вечером и отказались от этой гигиенической процедуры ещё и утром, то любой съеденный вами продукт, содержащий углеводы, приведёт к тому, что налёт начнёт трансформироваться в большой спектр биологических кислот. Они, в свою очередь, разрушают эмаль.

Если же человек с вечера хорошо почистил зубы, после пробуждения проводить эту процедуру смысла нет. После первого приёма еды достаточно прополоскать рот. Можно и почистить зубы, если вам самим это будет приятно.

— Как человеку понять, хорошо ли он чистит зубы на ночь?

— В аптеке продаются плак тесты — это таблетки, которые при попадании в полость рта окрашивают налёт. Таким образом человек может понять, насколько хорошо он чистит зубы. Проводить такую процедуру каждый день, конечно, не нужно. Но периодически таким способом можно проверять качество чистки зубов. Это поможет понять, каким местам вы уделяете недостаточно внимания при чистке.

— Как вы относитесь к отбеливанию? Оно вредит зубам?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Любое травление эмали всегда изнашивает её. Я считаю, что такая процедура не должна проводиться чаще одного раза в три месяца. Некоторые увлечённые пациенты и не совсем корректно ведущие себя стоматологи делают её раз в две недели. Это неправильно. В таком случае я бы не мог гарантировать процесс восстановления эмали.

— А если говорить про отбеливающую пасту — она действительно может сделать зубы белее?

— Отбеливающая паста работает при помощи механического воздействия. За счёт содержащихся в ней абразивов зубы действительно могут казаться белее. Но нужно понимать, что со временем всё в нашем организме изнашивается — и зубы в том числе. Поэтому частое использование такого рода средств может привести к их повышенной стираемости. Также хотел бы отметить, что особенную опасность представляют зубные порошки. Если пользоваться ими регулярно, зубы у человека могут быстро стереться .

— Стоит ли пользоваться зубной нитью? Одни стоматологи говорят, что она необходима, другие заявляют, что это средство гигиены может повредить десну.

— И одна, и другая стороны правы. Зубная нить — дополнительное средство гигиены. Туда же входят зубные ёршики и зубочистки. Их нужно применять в зависимости от конкретной ситуации — рекомендации должен дать врач. В норме наш межзубный промежуток полностью заполнен сосочком. По этой причине там не скапливается налёт и остатки пищи. Однако если правильное состояние этой зоны нарушается, там может образовываться промежуток. Обычно до 25 лет данное соединение достаточно прочное и практически не подвержено разрушению. Однако после этого возраста ситуация нередко меняется. В таком случае стоматолог может рекомендовать пациенту пользоваться дополнительными средствами гигиены. При этом стоит отметить, что зубочистку лучше вообще не использовать. Всё дело в том, что человек не всегда может правильно её ввести, и тем самым травмировать десну.

— На ваш взгляд, можно ли назвать стоматологию одной из наиболее быстро развивающихся сфер?

— Да, я согласен с таким утверждением. Ещё 20 лет назад мы не могли себе представить, что зубные протезы будет создавать компьютерная программа. На сегодняшний день автоматизированная система делает их по оптическому слепку — фактически по фотографии, а потом роботическая система выпиливает их на станке. Кроме того, мы никогда не могли подумать, что будут существовать люминиры — накладки, которые не требуют препарирования зубов. Надеюсь, что такими темпами стоматологическая сфера будет двигаться и дальше.