https://static.news.ru/photo/8745c24c-e0fd-11e9-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.

По его словам, почти вся онкологическая служба в стране работает за счёт государственных тарифов по ряду источников, среди которых высокотехнологичная медицинская помощь, обязательное медицинское страхование, а также ОМС ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь вне базовой программы обязательного медицинского страхования).

Есть ещё одна форма, которую Минздрав сейчас утвердил, — это протоколы клинических апробаций. Мы защищаем протокол, который включает в себя новые методы лечения, — сообщил он.

Каприн утончил, что в настоящее время в РФ наблюдается примерно 3,6 млн больных раком — каждый год фиксируется 670 тысяч новых случаев. Всем гражданам лечение должно предоставляется за счёт государства.

При этом главный онколог отметил, что случаи, когда пациентам предлагают получить платную помощь должны расследоваться.

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