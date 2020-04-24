Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим изоляции на 14 дней

Фото: Cesar Conventi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Летом будет понятно, когда в России появится вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уверенность в том, что она у нас будет, безусловно, есть. К началу лета станет понятен ответ уже по срокам. Сегодня все примерно в равной степени по продвижению к цели, —...