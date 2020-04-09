Здоровье

Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

21:34, 09 апреля 2020
Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц. Лекарства применяют для борьбы с COVID-19.

По словам главы Минздрава, существует немало побочных эффектов.

Мы используем и препараты при лечении малярии и ряда других заболеваний. <…> Есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Это просто опасно, - цитирует Мурашко ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших – жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 заражённых пациентов.

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