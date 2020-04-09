Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о течении коронавируса. По его словам, люди с COVID-19, несвоевременно начавшие лечение, находятся в более тяжёлом состоянии.

Кроме того, тяжело протекает болезнь у тех, кто не придерживался рекомендованной терапии и поздно обратился к врачам. Сегодня мы, к сожалению, видим — тяжесть процессов разная. И особенно ухудшения состояния...