Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц. Лекарства применяют для борьбы с COVID-19.
По словам главы Минздрава, существует немало побочных эффектов.
Мы используем и препараты при лечении малярии и ряда других заболеваний. <…> Есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Это просто опасно, - цитирует Мурашко ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших – жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 заражённых пациентов.