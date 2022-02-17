Глава Кировской области заявил об отмене QR-кодов с 21 февраля

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о прекращении действия системы QR-кодов на территории региона с 21 февраля 2022 года. Как сообщается на сайте Кировской области, этому способствует предполагаемый выход области на плато по заболеваемости коронавирусом.

Губернатор отметил , что медицинские организации Кировской области сумели справиться с большим потоком пациентов, несмотря на рост заболеваемости начиная со второй половины января. Он также поблагодарил медицинское сообщество, службу первичного звена, а также всех, кто продолжал оказывать помощь пациентам по другим профилям заболеваний.

Учитывая стабилизацию ситуации, а также то, что в Кировской области на сегодня достигнуты плановые значения коллективного иммунитета, считаю возможным с 21 февраля прекратить на территории региона действие системы QR-кодов, – сообщил Васильев.

Одновременно с этим он подчеркнул, что в связи с непростой эпидемической ситуацией необходимо по-прежнему соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.