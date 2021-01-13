Влияние гормонов: синяки на теле признаны нормой для женщин

Подкожные гематомы, или синяки появляются на теле после ударов. Сначала возникает боль, а потом травмированный очаг окрашивается в синий цвет. Давление извне разрывает или повреждает мелкие сосуды. Возникает внутреннее кровотечение. Потом образуется полость, содержащая свернувшуюся кровь. Иногда гематомы появляются, казалось бы, на ровном месте. Ноги и руки в синяках наводят ужас на окружающих, а человек не может вспомнить, когда он ударился. Врачи рассказали NEWS.ru, откуда берутся нежданные синяки и что с ними делать.

Появление подкожных гематом на теле без видимых причин — типично женская проблема. До 70–80% представительниц прекрасного пола сталкиваются с этим явлением, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач, сердечно-сосудистый хирург, флеболог Сергей Дробязго. Причины — гормональные особенности женского организма и приём некоторых препаратов.

Раньше считалось, что постоянные гематомы на теле появляются из-за повышенной хрупкости сосудов. Сейчас врачи связывают это с плохой функцией тромбоцитов, отметил Сергей Дробязго. Так называют клетки крови, которые помогают образовывать сгустки и прекращать кровотечение. Поэтому у людей, склонных к появлению синяков, обычно бывает плохая свёртываемость крови.

При любом ударе (иногда он бывает настолько слабым, что человек его не чувствует) незначительно повреждаются мелкие сосуды и вытекает кровь. При хорошей свёртываемости она быстро останавливается и следов на теле не остаётся. При плохой — этот процесс может затянуться. Тогда и возникают неожиданные синяки.

По сравнению с мужчинами у женщин в организме наблюдается большое количество эстрогенов — стероидных гормонов, воспроизводимых яичниками. Они влияют на свёртываемость крови. Хорошая новость. Синяки на конечностях — это чисто косметический дефект, угрозу здоровью они не несут, сообщает Сергей Дробязго.

Мы пришли к выводу, что это не является признаком какого-то серьёзного заболевания. Просто особенность организма. Лечить это с помощью препаратов для укрепления сосудов бесполезно. Сергей Дробязго врач-флеболог врач-флеболог

Приём препаратов, разжижающих кровь, может стать ещё одной причиной постоянного появления синяков на теле. Их список очень обширный. Таким действием обладает, например, аспирин. Также похожий эффект создают добавки с витаминами С, Д, А, Е, кислотами омега 3. Без их приёма не обойтись, особенно в зимнее время, уверен врач. Состояние иммунитета зависит от адекватного уровня этих веществ в организме.

Появление подкожных гематом на конечностях может быть сигналом начала ревматических болезней. Это заболевания с поражением суставов, например, васкулиты и диффузные болезни соединительной ткани, ревматизм, остеопороз, сообщил в беседе с NEWS.ru сердечно-сосудистый хирург и флеболог Хачатур Кургинян. Поэтому при появлении таких симптомов необходимо обследоваться у ревматолога. Врач опроверг данные коллеги о том, что плохая свёртываемость крови является главной причиной появления синяков. Также, по его мнению, на это не влияет наследственность и тип питания.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление синяков при малейшем ударе указывает на повышенную ломкость сосудов, настаивает на традиционной теории иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. Основная причина патологии — нехватка витаминов. В первую очередь, это рутин и витамин С. Эти вещества содержатся в большинстве ягод и фруктов. Их достаточно в зимних яблоках, апельсинах, лимонах. Также врач советует принимать поливитаминные комплексы, в которых эти вещества содержатся почти всегда.

Как правило, гематомы сходят 2-3 дня. Чем больше площадь кровоизлияния, тем дольше проходит восстановление. Ускорить процесс помогут специальные мази для лечения синяков. Из народных методов хорошо себя зарекомендовали компресс из сырой картошки или кашица из репчатого лука с солью.