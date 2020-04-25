Физики рассказали об эффективности самодельных масок

https://static.news.ru/photo/e8fa158e-86b0-11ea-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самодельные маски из двух слоёв ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шёлковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. По своей эффективности они не уступают рекомендованным для медперсонала США респираторам класса N95.

Таковы результаты исследования физиков из Аргоннской национальной лаборатории в США, сообщает журнал ACS Nano.

В ходе экспериментов учёные проверяли действенность различных масок на специальной аэрозольной установке. Опыты показали, что однослойные маски плохо защищают, поскольку пропускают мелкие частицы.

Другим результатом исследования стал вывод учёных об особенностях ношения маски. Её эффективность повышается в два раза, если она плотно прилегает к лицу и не имеет повреждений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные в России нашли способ повторно использовать одноразовые маски. Сотрудники кафедры физической химии МИСиС разработали средство для дезинфекции использованных медицинских масок, других средств защиты и любых поверхностей. Разработанный препарат — спиртозоль, представляющий собой суспензию наночастиц меди в растворе антисептика.