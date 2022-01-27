Фитотерапевт дал советы для облегчения состояния при «омикроне»

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» можно принимать настои из трав, заявил в беседе с NEWS.RU фитотерапевт, травник Дмитрий Юровский. По его словам, для профилактики можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором. В случае заражения эксперт посоветовал потогонные растения, а также природные анальгетики.

Если уже заболел, то нужны потогонные растения — это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям и пожилым, — сказал Юровский.

Он посоветовал выпивать по четыре—шесть чашек отвара в день, ограничившись одной чайной ложкой сбора на одну чашку кипятка. Кроме того, по словам эксперта, существуют растения с противовирусным эффектом — это цветы лабазника, которые к тому же являются природными анальгетиками, а также сперия.

Юровский порекомендовал для достижения ещё большего эффекта сделать сбор из липы, бузины и лабазника.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что при первых признаках заражения «омикрон»-штаммом помогут лекарства от ОРВИ. Она посоветовала начать принимать противовирусное, жаропонижающее и пить много жидкости. По словам медика, если температура держится дольше трёх дней, нужно обратиться к врачу. Самостоятельное лечение может быть направлено только на облегчение состояния пациента, однако в серьёзных случаях без профессиональной медицинской помощи не обойтись.