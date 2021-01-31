Фармацевт назвала неожиданные симптомы дефицита витамина D

https://static.news.ru/photo/f75f8784-643c-11eb-a187-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Американский фармацевт Сьюзи Коэн представила список необычных признаков витамина D из личной практики. По её мнению, людям следует обратить внимание, в частности, на акне, аритмию сердца, высокое кровяное давление, слезливость и усталость, раздражённый кишечник и вздутие живота, боли в теле и слабость мышц.

Полный список Коэн разместила на личном сайте. Она также призвала пациентов при визите к врачу подробно рассказывать о симптомах. Это позволит специалисту понять, как связаны симптомы между собой и назначить правильное лечение.

Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D, и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы, — отметила фармацевт.

Коэн рекомендовала разнообразить рацион продуктами, которые богаты витамином D, а также принимать витаминные комплексы. Их выбор следует заранее обсудить с врачом, подчеркнула фармацевт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передозировка витамином D является крайне редким явлением, и серьёзно переживать из-за него не стоит, считает эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. Он добавил, что утверждённая на сегодняшний день норма витамина D в крови человека устарела и ориентироваться на неё не стоит ни врачам, ни пациентам.