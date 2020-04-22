Ещё 27 москвичей умерли от коронавируса

Московские власти сообщили о 27 умерших от коронавирусной инфекции 22 апреля. Число жертв COVID-19 в столице достигло 288 человек.
Погибшие — пациенты от 38 до 90 лет с подтверждённой пневмонией и COVID-19. Большинство имели сопутствующие заболевания: гипертонию, бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.
38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, —
отмеченов сообщении оперштаба Москвы.
Как писал NEWS.ru, Москва стала центром распространения коронавируса в России. Число заболевших в стране превысило 58 тысяч человек, в столице к утру 22 апреля обнаружили более 32 тысяч заражённых.
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