Ещё 27 москвичей умерли от коронавируса

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Пациенты с коронавирусом скоро займут все 30 тысяч мест в инфекционных больницах Москвы, заявил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, заражённые уже заняли 16 тысяч коек.

В мэрии считают, что к понедельнику число больных в стационарах достигнет 20 тысяч человек. Медучреждения готовятся принять новых пациентов. Нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 тысяч —...