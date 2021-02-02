Эпидемиолог рассказала о полной слепоте после COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpgФото: Cai Yang/Xinhua
Полная слепота после перенесённого COVID-19 является единичным случаем, который необходимо тщательно изучить, не связывая однозначно с коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее в журнале Cureus был описан первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты, проявившейся в качестве осложнения после коронавируса.
Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя, — сказала Пшеничная в интервью РИА Новости.
По мнению российского специалиста, у пациента мог случиться инсульт, также подобный симптом может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая усугубилась на фоне гипоксии.
Корковая слепота — полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга.
Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией во всём мире. Об этом заявил вирусолог Университета штата Коннектикут в США Пауло Верарди.
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