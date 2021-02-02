Эпидемиолог рассказала о полной слепоте после COVID-19

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Перед тем как пить какие-либо витамины, нужно пройти обследование, чтобы понять, чего именно не хватает организму. Поможет в таком случае анализ показателей крови, который даст понимание «сиюминутной текущей ситуации».

Просто накупить баночек с разными витаминками — не всегда полезно для здоровья, сообщила диетолог Нурия Дианова в беседе с «360». Максимум, что имеет смысл, это принять курсом комплекс витаминов в...