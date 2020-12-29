Эпидемиолог рассказал об уникальных российских лекарствах, убивающих COVID

https://static.news.ru/photo/c5d1d424-4a97-11eb-b23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заместитель руководителя ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил, как работают два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанных и запатентованных Федеральным медико-биологическим агентством.

Этиотропный — это значит лекарство, которое убивает причину, то есть вирус, — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, препарат может представлять собой таблетку или инъекцию, но для того, чтобы он всосался и разошёлся по организму, а затем добрался до коронавируса, необходимо время.

Покровский подчеркнул, что после приёма этого лекарства, один раз или на протяжении нескольких дней, пациент с COVID-19 полностью выздоровеет, а остаточных явлений после перенесённой инфекции будет меньше.

Эпидемиолог поддержал разработку различных видов препаратов для борьбы с коронавирусом, потому что «любую войну нельзя выиграть только одним видом оружия».

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что ведомство планирует до Нового года начать клинические испытания своего препарата прямого действия против коронавируса. По её словам, первый препарат — этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Он безопасен и имеет высокую эффективность, превышающую 99%.

В октябре ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство получило патент № 2733361. Отмечается, что созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется. Работающие по такому принципу препараты эффективны для лечения вирусных заболеваний. Они представляют собой изменённые последовательности генов. Когда лекарство вводят в организм человека, оно не вызывает побочных эффектов. Серия доклинических испытаний лекарства уже завершилась. Было подтверждено прямое противовирусное действие препарата. Инфекция была моделирована на сирийских хомячках в 48-м Институте микробиологии Минобороны РФ. Тестирование показало мощное противовирусное действие с подавлением вируса в лёгких животных. Токсические влияния отсутствовали.

Планируется производить лекарство в двух формах: в виде капель в нос для постконтактной профилактики и в ингаляционной форме для лечения больных коронавирусом.

ФМБА также запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление). Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само может быть полностью произведено в России, писал NEWS.ru.