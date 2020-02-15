Заведующая московской городской клинической больницей № 52, эндокринолог Татьяна Маркова заявила, что более трети россиян имеют проблемы с избыточным весом. Специалист отметила, что последствия ожирения могут привести к преждевременной смерти.
Своим опытом эндокринолог
Маркова также выделила потенциальные проблемы с дыханием.
Следующее заболевание — это синдром апноэ. То есть, когда человек с ожирением перестаёт какие-то минуты дышать, возникает у человека гипоксия, которая тоже за собой тянет целый ряд проблем, так называемый синдром абструктивного апноэ. <...> Особенно это опасно во сне, — рассказала медик.
Ранее NEWS.ru приводил советы эндокринолога по выявлению диабета у детей. По словам специалиста департамента здравоохранения Москвы Елены Петряйкиной, родителям стоит насторожиться, если у ребёнка наблюдается сильная жажда, повышенный аппетит или необоснованно частое мочеиспускание.
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