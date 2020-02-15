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Заведующая московской городской клинической больницей № 52, эндокринолог Татьяна Маркова заявила, что более трети россиян имеют проблемы с избыточным весом. Специалист отметила, что последствия ожирения могут привести к преждевременной смерти.

Своим опытом эндокринолог поделилась с радиостанцией «Говорит Москва». Прежде всего, Маркова отметила высокий риск развития сахарного диабета у лиц, страдающих ожирением. По её словам, каждый третий человек с индексом массы тела 30 и выше болен диабетом. Это заболевание, в свою очередь, влечёт нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, женщины более подвержены диабету, чем мужчины.

Маркова также выделила потенциальные проблемы с дыханием.

Следующее заболевание — это синдром апноэ. То есть, когда человек с ожирением перестаёт какие-то минуты дышать, возникает у человека гипоксия, которая тоже за собой тянет целый ряд проблем, так называемый синдром абструктивного апноэ. <...> Особенно это опасно во сне, — рассказала медик.

Ранее NEWS.ru приводил советы эндокринолога по выявлению диабета у детей. По словам специалиста департамента здравоохранения Москвы Елены Петряйкиной, родителям стоит насторожиться, если у ребёнка наблюдается сильная жажда, повышенный аппетит или необоснованно частое мочеиспускание.