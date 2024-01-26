Привычка пить кефир на ночь может привести к ожирению и диабету Эндокринолог Павлова: привычка пить кефир перед сном грозит диабетом

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Привычка употреблять перед сном кисломолочные продукты повышает риски развития диабета и приводит к ожирению, заявила эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik. По ее словам, раньше ученые были уверены, что кефир, ряженка или простокваша на ночь полезны для кишечника, но все изменило введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс.

Павлова напомнила, что эти продукты рекомендовались как хороший вечерний перекус с низкой калорийностью.

Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном — всего лишь миф, — пояснила врач.

По ее словам, современные исследования показали, что на самом деле кисломолочные изделия имеют высокий инсулиновый индекс.

Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать, — добавила Павлова.

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