Эндокринолог назвала продукты, повышающие риск образования камней в почках Эндокринолог Павлова: сладкие напитки повышают риск образования камней в почках

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Сладкие негазированные напитки значительно повышают риски образования камней в почках, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Кроме того, по ее словам, не следует есть много щавеля, шпината и белковых продуктов.

Павлова уточнила, что камни в почках бывают трех видов: оксалатные (около 75% от всех камней), камни на основе мочевой кислоты (13–15%) и фосфатные (10–12%). При этом одним из основных условий образования оксалатных камней является закисленная моча.

Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни, — отметила врач.

Продуктами, которые способствуют образованию камней в почках, прежде всего являются сладкие негазированные напитки — выпивать в день больше 4–5 чашек не рекомендуется, заявила врач. Она добавила, что к ним относятся и соки.

Также не стоит есть много щавеля, шпината, белковой пищи. Если же у человека повышенная мочевая кислота, то следует исключить мясные, в том числе куриные, бульоны. Большое количество шоколада, фруктов и ягод, пиво, языки, почки, печень, прочие субпродукты и паштеты тоже способствуют образованию камней в почках, добавила Павлова.

В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае, — отметила она.

Ранее Павлова рассказала о пользе кофеина при занятиях спортом. По ее словам, он способствует высокой результативности, но есть исключения. Например, кофеин не поможет при выполнении упражнений на поднятие тяжестей.