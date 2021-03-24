Эндокринолог назвала необычный способ сбросить вес

https://static.news.ru/photo/c5066ba0-8d3a-11eb-a785-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для похудения необходимо стараться избавиться от белого жира и накапливать бурый, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, в бурой ткани содержится большое количество митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты.

То есть чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть, — пояснила она.

Специалист предупредила, что белый жир является «фабрикой» по производству веществ, провоцирующих воспаление. Его избыток способен вызвать серьёзные проблемы, например метаболический синдром.

Павлова добавила, что накопить бурой жир можно при помощи частых прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и закаливания.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что по достижении определённого возраста попытки похудения могут навредить организму и вместо избавления от лишнего веса человек только усугубит проблемы со здоровьем. Медики единодушно высказываются о том, что пожилым людям следует отказаться от попыток похудеть.