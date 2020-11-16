НИИ медицины труда: страх перед пандемией снижает работоспособность

Распространение коронавируса чревато не только физическими проблемами со здоровьем. Так, на фоне пандемии травмируется психика россиян, которые вынуждены жить в условиях постоянной опасности заразиться или потерять работу. Из-за тревоги у сотрудников существенно снижается работоспособность. Эксперты НИИ медицины труда рассказали, какие состояния испытывают россияне во время пандемии и чем они грозят в дальнейшем.

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса за рекордно короткий срок сказалась на качестве жизни миллионов людей. Болезнь влияет на россиян настолько травматично, что встаёт в один ряд с катастрофами и войной. Об этом NEWS.ru сообщили в НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова.

Наличие у текущей пандемии таких факторов, как угроза для жизни и её невидимость, неопределённость будущего, невозможность контролировать ситуацию, даёт возможность сопоставить её с ранее уже исследованными травматическими событиями, такими как наблюдение природной или техногенной катастрофы, участие в боевых действиях и т. д. НИИ медицины труда имени Н.Ф.Измерова научное учреждение научное учреждение

Пандемия может иметь высокую способность генерировать стресс и повлечь постстрессовые состояния в дальнейшем, убеждены эксперты.

Вместе с тем проведённые среди населения России исследования показали, что люди воспринимают пандемию с рефлексивной тревожностью. Причём разные страхи негативно отражаются на работоспособности сотрудников предприятий.

Существенное изменение уклада жизни, способное повлечь за собой изменения материального статуса, в сочетании с риском быть инфицированным и серьёзно заболеть, а также тревога по поводу возможных потерь могут рассматриваться в качестве серьёзных факторов риска дезадаптации в условиях пандемии, что, несомненно, негативно влияет на работоспособность, — полагают в институте.

Как отметили в НИИ, в условиях пандемии и возможного усиления ограничений стоит отказаться от проведения новогодних корпоративов.

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Для повышения работоспособности во время пандемии лучше работать удалённо: таким образом человек экономит несколько часов вместо их траты на дорогу, может выспаться и набраться сил. Однако в конечном итоге всё зависит от самого человека, его внутреннего устройства, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Тут на самом деле всё очень индивидуально. Потому что людям-экстравертам, которым нужно общение с людьми, проще работать в офисе. Они ждут похода на работу, на работе счастливо отдыхают от дома. А есть люди-интроверты. Им комфортнее общаться с компьютером, работать без людей, без начальника, который хочет давать свои замечания. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Для повышения мотивации психолог порекомендовал делать из своей работы интересное событие. Например, подходить к ней творчески.

Если человек испытывает тревогу из-за пандемии, нужно подумать, что именно вызывает опасения. Кроме того, следует поразмышлять, как предотвратить наихудший вариант развития событий и предпринять соответствующие действия, добавил Денисов-Мельников. Если тревога сильна и устойчива и справиться с ней не удаётся, имеет смысл обратиться к специалисту.

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Пандемия коронавируса вызывает не только тревогу, но и депрессию. Причём заболеваемость этим недугом выросла осенью, отметил в беседе с NEWS.ru психотерапевт Владимир Файнзильберг.

То, что сейчас осень, а самое главное — обострение коронавируса, ограничение передвижения, использование масок, перчаток — это всё вызывает не только депрессию, но и депрессию, связанную с тревогой. То, что характерно для жителей больших городов, где большое скопление людей. Возникает такое непонятное чувство — когда это закончится, отсутствие перспектив, нет понимания того, что происходит, нет конкретных планов. Владимир Файнзильберг психотерапевт психотерапевт

Он добавил, что депрессия в современном мире вышла на второе место среди причин потери трудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний.