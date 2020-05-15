Как заявил недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Специалисты же называют такой прогноз чересчур оптимистичным. Несмотря на активную разработку десятков соответствующих препаратов в стране, «на вооружение» примут лишь единицы. На исследование созданных средств требуется время. Одна из причин — способность COVID-19 ухудшать течение заболевания у человека, привитого некачественной вакциной. NEWS.ru разбирался, какие побочные эффекты может вызвать будущая прививка и кому вовсе нельзя её делать.

На создание вакцины в целом требуется много времени. Однако в результате того, что процессы разработки максимально ускорены, фактически вакцина от коронавируса в России уже создана, полагает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Теперь же нужно время на исследование препарата, чтобы убедиться в его безопасности и эффективности. Например, у коронавируса есть способность к антителозависимому усилению. То есть плохая вакцина может не только не предотвратить, но и усугубить возможное заболевание.

Кроме того, массовая вакцинация — мероприятие чрезмерно затратное, следовательно, реализовать его будет непросто. Всё это говорит о том, что процесс вряд ли стартует осенью, отметил вирусолог в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, прививать людей от COVID-19 в массовом порядке могут начать в следующем году.

Думаю, что в первую очередь будут вакцинировать врачей, медицинских работников. Потом, представителей сферы обслуживания, которые всё время из-за работы контактируют с людьми. Затем предложат пожилым людям. Я надеюсь, что это будет на добровольной основе. Вакцины поначалу будет не хватать, поэтому сначала будут прививать людей, которые сами хотят привиться. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

Коронавирус способен мутировать, однако вакцина всё равно будет эффективной, полагает эксперт. Например, известно, что прежде людей прививали от схожего вируса — SARS, и нужные антитела к нему у прошедших вакцинацию обнаруживаются и в наше время. Как подчеркнул вирусолог, российская вакцина от COVID-19 сможет защитить от инфекции и в случае пребывания в других странах. Однако пока о длительности такого эффекта говорить трудно, добавил эксперт.

Не всякая вакцина качественная

Как рассказала в мае вице-премьер Татьяна Голикова, в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. Предполагается, что какие-то из них дадут заметный результат.

По прогнозам Альтштейна, положительный эффект смогут показать многие из этих вакцин, однако до конечных испытаний столько средств не дойдут. Для прививания людей выберут те из них, которые будут лучше всего отработаны и исследованы, безопасны, эффективны и готовы к производству. В целом стране нужно два-три таких средства, уверен вирусолог.

Качественная вакцина — та, при использовании которой минимизирована вероятность побочных явлений у привитых, отметил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Наиболее частое нежелательное явление любой вакцины — это повышение температуры, слабость, недомогание, высыпания. Ну и более серьёзное — это может быть вовлечение периферической или центральной нервной систем. То есть поствакцинальный энцефалит, например. Достаточно редкое осложнение, но тем не менее и оно может быть теоретически. Валерий Безносенко врач-инфекционист врач-инфекционист

Проходить вакцинацию может быть противопоказано людям с первичным или вторичным иммунодефицитом, например, заражённым ВИЧ-инфекцией. Кроме того, делать прививку нельзя онкологическим больным.

Инфекционист скептически воспринял заявления о том, что к осени этого или весне будущего года будет готова вакцина от коронавируса. Так, неизвестна стойкость постинфекционного иммунитета после настоящего перенесённого заболевания. Чтобы определить стойкость иммунитета к коронавирусу после вакцины, потребуется минимум один эпидемический сезон, поэтому до весны 2021 года говорить о какой-либо эффективности средства не придётся.

Коронавирус может успеть перейти в разряд сезонных вирусов до вакцинации населения и стать обыденным, добавил Безносенко. Чтобы предложить населению качественную вакцину, между её появлением и разрешением на применение должно пройти полтора-два года, заключил врач.