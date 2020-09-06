Эксперты рассказали, как побороть осеннюю депрессию

https://static.news.ru/photo/d8800ea6-efe8-11ea-804c-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanaTentis /pixabay.com

Эксперты рассказали, как справиться с осенней депрессией и чувствовать себя лучше.

Как сообщает британское издание The Mirror, поднять настроение осенью и чувствовать себя бодрее помогут распорядок дня и физическая активность.

Эксперты отмечают, что важно ложиться и вставать в одно и то же время, желательно просыпаться в 07:00, затем сделать зарядку, выйти на прогулку, а через час после того, как организм пробудился, можно начать завтракать.

После завтрака уже можно приниматься за работу и какие-то серьёзные задачи, выпить кофе.

Как сообщают эксперты, лучше убрать из рациона выпечку и сладкие хлопья, обед должен быть сбалансированным по белкам, углеводам и жирам. При сонливости днём кофе не рекомендуется употреблять, лучше выделить время на короткий сон — от 10 до 30 минут. Ужинать следует до заката солнца.

Около 18:00 наступает пик физической активности, поэтому на это время можно запланировать тренировки и занятие спортом.

Для полноценного сна нужно от семи до девяти часов.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Йельского университета провели исследование и выяснили, что риновирус может запустить защиту от вирусов гриппа. Отмечается, что случаи, когда пациенты были носителями обоих вирусов, были крайне редки, как правило, заболевший риновирусом уже не подхватывал вирус гриппа.