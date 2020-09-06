Эксперты рассказали, как побороть осеннюю депрессию

Эксперты рассказали, как справиться с осенней депрессией и чувствовать себя лучше.
Как
Эксперты отмечают, что важно ложиться и вставать в одно и то же время, желательно просыпаться в 07:00, затем сделать зарядку, выйти на прогулку, а через час после того, как организм пробудился, можно начать завтракать.
После завтрака уже можно приниматься за работу и какие-то серьёзные задачи, выпить кофе.
Как сообщают эксперты, лучше убрать из рациона выпечку и сладкие хлопья, обед должен быть сбалансированным по белкам, углеводам и жирам. При сонливости днём кофе не рекомендуется употреблять, лучше выделить время на короткий сон — от 10 до 30 минут. Ужинать следует до заката солнца.
Около 18:00 наступает пик физической активности, поэтому на это время можно запланировать тренировки и занятие спортом.
Для полноценного сна нужно от семи до девяти часов.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Йельского университета провели исследование и выяснили, что риновирус может запустить защиту от вирусов гриппа. Отмечается, что случаи, когда пациенты были носителями обоих вирусов, были крайне редки, как правило, заболевший риновирусом уже не подхватывал вирус гриппа.
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