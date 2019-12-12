https://static.news.ru/photo/4755b97a-1d08-11ea-ad03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из отдела экологической медицины в Northwell Health в Нью-Йорке назвали самые опасные элементы, которые могут входить в состав игрушек и новогодних украшений.

По словам экспертов, в 2014 году в 13% процентах праздничных атрибутов нормы допустимости свинца превышали порог в несколько раз. Учёные отмечают, что наибольшую опасность представляли товары из интернет-магазинов.

Свинец всё ещё используется в ряде производственных процессов для потребительских товаров. Хоть его воздействие на кожу не представляется возможным, вещество очень легко может попасть в организм через рот. Наибольшему риску в данном случае подвержены маленькие дети, — цитирует доктора Кена Спэта «Профиль».

Также исследователи говорят о высокой опасности упаковочных товаров, так как их обрабатывают химическими веществами. Помимо свинца и упаковки, вред могут нанести электронные игрушки. Проглатывание детьми батареек из них может привести к ожогам желудка и пищевода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат из Мосгордумы хочет запретить игрушечных монстров.