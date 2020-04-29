Эксперты назвали коронавирус биологически непредсказуемым

https://static.news.ru/photo/16b220aa-8a19-11ea-b0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки окончания эпидемии коронавируса в России предсказать затруднительно из-за крайне необычного поведения COVID-19.

Об этом заявил заместитель директора Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук Антон Молочков. Он сравнил свойства СOVID-19 с другими вирусами.

(Коронавирус — прим. NEWS.ru) не укладывается в обычные законы, ведет себя совершенно биологически непредсказуемо, — цитирует его «Интерфакс».

В частности, отметил Молочков, на развитие эпидемии COVID-19 не влияют сезонные факторы. Кроме того, он привёл в пример ситуацию в Италии, где эпидемия коронавирусной инфекции неожиданно началась и так же неожиданно пошла на спад.

Как рассказал генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, эпидемия коронавируса перейдёт в разряд сезонных, когда у 50–60% населения Земли выработается иммунитет. Об этом писал NEWS.ru.