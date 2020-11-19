Эксперт рассказал о влиянии курения на течение COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c54f590-2a39-11eb-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда человек курит, то ему кажется, что он здоров, однако в это время функциональные резервы его организма резко снижаются. При этом когда организм нагружается ещё и вирусной болезнью типа COVID-19, тогда уже «видно дно». Об этом рассказал профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Дёмин.

Кто-то это дно начинает даже пробивать, — отметил профессор в интервью радио Sputnik.

По мнению Дёмина, функциональный резерв можно восстановить, если бросить курить и не мешать природе человека защищаться от вирусов. Он отметил, что есть множество форм потребления никотина, в любом случае от них нужно отказаться и не возвращаться, в этом могут помочь медики.

Резервы, которые вы сможете накопить в своём организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от COVID, — сказал Андрей Дёмин.

Ранее о вреде курения при коронавирусе заявили и в Роспотребнадзоре. Специалисты отметили, что COVID-19 у курящих людей, как правило, протекает в тяжёлой форме, поскольку из-за вредной привычки больным сложнее бороться с инфекцией. По их словам, курение ухудшает работу лёгких и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Также сообщается, что употребление табака увеличивает риск заражения COVID-19 через рот. В ведомстве призвали россиян отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей по борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.