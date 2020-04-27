Эксперт рассказал, какие органы поражает COVID-19

Коронавирус действительно опасен для людей, так как это не очередной грипп. COVID-19 поражает не только лёгкие, но и кишечник, почки, печень, заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семёнов.
Вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник. Он поражает активно почки. У большинства пациентов, особенно у среднетяжёлых и тяжёлых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, вирус может вызывать спутанность сознания и искажать обоняние у человека.
Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция нового типа может вести себя нетипичным образом. Об этом рассказала доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова. По словам эксперта, новые возбудители инфекции поражают либо детей, либо тех, кто с этими возбудителями ранее не сталкивался.
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