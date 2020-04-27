Эксперт рассказал, какие органы поражает COVID-19

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Болеющий человек должен менять медицинскую маску чаще одного раза в два часа. Кроме того, важно правильно её надевать и утилизировать. Об этом заявила член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр Татьяна Кусайко.

Маску должен носить как больной человек, так и тот, который ухаживает за больным человеком. И маска необходима в местах скопления народа, — сказала она на брифинге. На улице, по мнению...