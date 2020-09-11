Эксперт рассказал, как правильно выбрать осеннюю обувь

https://static.news.ru/photo/92c23a7a-f4b0-11ea-8f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенняя короткая обувь может быть опасна для здоровья, так как не закрывает лодыжку. Это кроссовки и другая обувь, ношение которой грозит переохлаждением.

Следуя моде, люди рискуют здоровьем, нося короткие штаны и не закрывающую лодыжку обувь, уверен врач — травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой. Это грозит воспалением ахиллова сухожилия. Обувь должна быть по сезону, непромокаемая, не короткая, держать ноги надо в сухой обуви, приводит рекомендации врача радио Sputnik.

Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы, — аргументирует врач.

Мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, а воспаление ахиллова сухожилия вызывает постоянные боли, нарушение ходьбы. Есть способ защитить обувь от промокания: для этого на неё надеваются галоши, в точности её повторяющие. Но сейчас это не принято, хотя такой способ защитить ноги от промокания очень давно изобрели чопорные англичане.

На осеннюю обувь можно переходить, когда температура не будет подниматься выше 14 градусов.

Осенняя обувь — не зимняя, не надо сразу надевать сапоги, чтобы нога не прела. Иначе ноги будут пахнуть к концу дня, обувь, стельки начнут портиться. Хорошая идея — сменная обувь, чтобы нога не перегревалась в офисе, — говорит врач.

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