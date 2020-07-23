Эколог объяснил, почему нельзя сушить постельное бельё на балконе

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Несмотря на то, что высушенное на свежем воздухе бельё считается способствующим крепкому сну из-за своего приятного свежего аромата, от привычки сушить простыни и наволочки на балконе лучше отказаться, чтобы не навредить своему здоровью, предупредил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Он пояснил, что в городской среде сырое бельё служит фильтром для загрязнённого воздуха, ведь в городах дома расположены, чаще всего, у оживлённых дорог, передаёт радио Sputnik.

Сырое бельё за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжёлые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это всё — канцерогены, — сказал эколог.

Ястребцев напомнил, что долгий контакт с такими веществами способствует появлению и развитию злокачественных новообразований и ухудшению работы дыхательной системы. А сон в застеленной бельём кровати — именно длительный контакт.

Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Всё это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжёлые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор, — подчеркнул специалист.

Впрочем, если городской район, в котором расположен дом, считается экологически чистым или балкон выходит в зелёный двор, сушить там бельё всё же можно, резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ справиться с бессонницей и быстро уснуть. Людям, которые испытывают проблемы с засыпанием, врач посоветовал съесть конфету.