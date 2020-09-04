Нормализуют работу мозга: какие заболевания лечат эфирные масла

Ароматерапия с древности применяется для лечения различных болезней и коррекции настроения. В современной медицине снова широко используются эфирные масла. Они, по словам специалистов, способны восстанавливать текучесть крови и балансировать работу мозга. О том, какие состояния организма можно корректировать при помощи запахов — в материале NEWS.ru.
Истоки ароматерапии корнями уходят в далёкое прошлое. Впервые лечение эфирными маслами в своей книге описал французский химик и парфюмер Рене-Морис Гаттефоссе. Произошло это ещё в 30-е годы прошлого столетия.
Применение эфирных масел восстанавливает подвижность костей черепа и приводит головной мозг к более сбалансированному состоянию — выравниваются рефлексы торможения и возбуждения. То есть, те его структуры, которые были гипервозбуждены, нормализуются. Соответственно, органы, которые управляются определёнными отделами головного мозга, перестают получать повышенную нервную стимуляцию, успокаиваются и начинают лучше работать. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала специалист по оздоровлению и остеопат Ольга Бурлакова. К выводам о влиянии на организм ароматерапии специалист пришла в результате собственных научных исследований, в частности — изучения крови пациентов под микроскопом.
Полезные свойства эфирных масел обусловлены тем, что они представляют собой концентрат полезных веществ. Молекулы запаха легко попадают через рецепторы в структуры мозга — к нему есть прямой доступ через носовые ходы, поясняет специалист.
Эфирное масло можжевельника, к примеру, восстанавливает структуры мозга, которые отвечают за работу печени. В результате использования масла у человека расслабляется диафрагма, которая разграничивает дыхательную и пищеварительную системы. Этот процесс приводит к нормализации работы печени. В последствии в организме улучшается лимфоотток и ускоряются процессы детоксикации, поясняет специалист. Кроме того, эфирное масло можжевельника снимает болезненность при менструации у женщин.
Масло лаванды снижает сердечно-сосудистое давление, воздействуя на желудок, в ходе исследования выяснила также Бурлакова. Оно хорошо успокаивает человека и подходит для детей. Масло рекомендуется приобретать в роликовых тюбиках, чтобы смазывать шею. Кроме того, запах лаванды способствует улучшению пищеварения и как следствие повышению местного иммунитета. Это приводит к тому, что у человека снижается риск возникновения новых заболеваний, а хронические начинают беспокоить меньше.
В своей работе я также обнаружила, что эфирные масла помогают зафиксировать эффект от лечения того или иного органа. В этих ситуациях они особенно хороши. Хоть ароматерапия полностью не излечивает болезни, она помогает поддерживать функции органов. Кроме того, эфирные масла повышают стрессоустойчивость и помогают преодолевать жизненные трудности за счёт выравнивания рефлексов торможения и возбуждения
Ароматерапия активно применяется в психиатрии. Кроме того, использовать эфирные масла может порекомендовать пациенту терапевт на частном приёме. Однако в поликлиниках и стационарах ароматерапия не практикуется. Всё дело в том, что там находится много пациентов — у каждого из них может быть аллергия на тот или иной запах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
В стационарах ароматерапия для лечения пациентов не применяется. Связано это с тем, что поток пациентов в больнице большой и у некоторых может быть аллергия на тот или иной запах, которым будут лечить человека рядом с ним. Зачастую у людей возникают реакции на масла цитрусовых, розы и шалфея. Среднему и младшему медицинскому персоналу по этой причине даже дают указания не использовать духи на работе
Цитрусовые запахи врачи в частном порядке рекомендуют пациентам с депрессией — они помогают почувствовать прилив бодрости и улучшают эмоциональное состояние. Мятные масла обладают успокаивающим действием, хвойные — противовоспалительными свойствами для верхних дыхательных путей. Ароматерапию также прописывают женщинам, которые страдают эмоциональными перестройками перед критическими днями, отметил Кондрахин. Масло чайного дерева, в свою очередь, используется как фитонцидное средство.
Между тем, стоит помнить, что ароматерапию нельзя воспринимать как замену традиционной медицине. При наличии заболеваний или недомоганий, в первую очередь, необходимо обратиться к врачу. Только специалист, исходя из своих знаний о медицине и опыта, сможет дать рекомендации касательно того, стоит ли использовать эфирные масла или нет.
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