Нормализуют работу мозга: какие заболевания лечат эфирные масла

Ароматерапия с древности применяется для лечения различных болезней и коррекции настроения. В современной медицине снова широко используются эфирные масла. Они, по словам специалистов, способны восстанавливать текучесть крови и балансировать работу мозга. О том, какие состояния организма можно корректировать при помощи запахов — в материале NEWS.ru.

Истоки ароматерапии корнями уходят в далёкое прошлое. Впервые лечение эфирными маслами в своей книге описал французский химик и парфюмер Рене-Морис Гаттефоссе. Произошло это ещё в 30-е годы прошлого столетия.

Применение эфирных масел восстанавливает подвижность костей черепа и приводит головной мозг к более сбалансированному состоянию — выравниваются рефлексы торможения и возбуждения. То есть, те его структуры, которые были гипервозбуждены, нормализуются. Соответственно, органы, которые управляются определёнными отделами головного мозга, перестают получать повышенную нервную стимуляцию, успокаиваются и начинают лучше работать. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала специалист по оздоровлению и остеопат Ольга Бурлакова. К выводам о влиянии на организм ароматерапии специалист пришла в результате собственных научных исследований, в частности — изучения крови пациентов под микроскопом.

Полезные свойства эфирных масел обусловлены тем, что они представляют собой концентрат полезных веществ. Молекулы запаха легко попадают через рецепторы в структуры мозга — к нему есть прямой доступ через носовые ходы, поясняет специалист.

Эфирное масло можжевельника, к примеру, восстанавливает структуры мозга, которые отвечают за работу печени. В результате использования масла у человека расслабляется диафрагма, которая разграничивает дыхательную и пищеварительную системы. Этот процесс приводит к нормализации работы печени. В последствии в организме улучшается лимфоотток и ускоряются процессы детоксикации, поясняет специалист. Кроме того, эфирное масло можжевельника снимает болезненность при менструации у женщин.

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Масло лаванды снижает сердечно-сосудистое давление, воздействуя на желудок, в ходе исследования выяснила также Бурлакова. Оно хорошо успокаивает человека и подходит для детей. Масло рекомендуется приобретать в роликовых тюбиках, чтобы смазывать шею. Кроме того, запах лаванды способствует улучшению пищеварения и как следствие повышению местного иммунитета. Это приводит к тому, что у человека снижается риск возникновения новых заболеваний, а хронические начинают беспокоить меньше.

В своей работе я также обнаружила, что эфирные масла помогают зафиксировать эффект от лечения того или иного органа. В этих ситуациях они особенно хороши. Хоть ароматерапия полностью не излечивает болезни, она помогает поддерживать функции органов. Кроме того, эфирные масла повышают стрессоустойчивость и помогают преодолевать жизненные трудности за счёт выравнивания рефлексов торможения и возбуждения Ольга Бурлакова специалист по оздоровлению специалист по оздоровлению

Ароматерапия активно применяется в психиатрии. Кроме того, использовать эфирные масла может порекомендовать пациенту терапевт на частном приёме. Однако в поликлиниках и стационарах ароматерапия не практикуется. Всё дело в том, что там находится много пациентов — у каждого из них может быть аллергия на тот или иной запах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

В стационарах ароматерапия для лечения пациентов не применяется. Связано это с тем, что поток пациентов в больнице большой и у некоторых может быть аллергия на тот или иной запах, которым будут лечить человека рядом с ним. Зачастую у людей возникают реакции на масла цитрусовых, розы и шалфея. Среднему и младшему медицинскому персоналу по этой причине даже дают указания не использовать духи на работе Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог

Цитрусовые запахи врачи в частном порядке рекомендуют пациентам с депрессией — они помогают почувствовать прилив бодрости и улучшают эмоциональное состояние. Мятные масла обладают успокаивающим действием, хвойные — противовоспалительными свойствами для верхних дыхательных путей. Ароматерапию также прописывают женщинам, которые страдают эмоциональными перестройками перед критическими днями, отметил Кондрахин. Масло чайного дерева, в свою очередь, используется как фитонцидное средство.

Между тем, стоит помнить, что ароматерапию нельзя воспринимать как замену традиционной медицине. При наличии заболеваний или недомоганий, в первую очередь, необходимо обратиться к врачу. Только специалист, исходя из своих знаний о медицине и опыта, сможет дать рекомендации касательно того, стоит ли использовать эфирные масла или нет.