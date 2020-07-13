Двум десяткам добровольцев ввели второй компонент вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8b6b6ea-c4ff-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на 21-й день эксперимента получили второй компонент препарата. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

20 участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, введён второй компонент вакцины от коронавируса COViD-19, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве пояснили, что вакцинация добровольцев была проведена в соответствии с планом испытаний и протоколом исследования. Так называемая «бустерная» схема вакцинации предусматривает двукратно введение одного гена на разных носителях. Это позволяет закрепить и усилить защитный иммунитет и увеличить продолжительность его действия.

Участники эксперимента находятся под постоянным наблюдением медиков. Их самочувствие после повторной вакцинации оценивается как хорошее.

Добровольцы из первой группы также чувствуют себя хорошо. Их участие в исследовании закончится через два дня.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля. Руководитель Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что после завершения испытаний будут поданы документы на регистрацию препарата. Выпуск вакцины может начаться осенью 2020 года.