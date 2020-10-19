Врач назвал предметы в доме, через которые чаще всего заражаются COVID-19

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Заразиться коронавирусом в собственной квартире можно даже, если носитель COVID-19 был в помещении в маске. Всё дело в том, что инфекция способна передаваться через обычное полотенце. На этом предмете личной гигиены вирусы могут «поселиться», если им воспользуется человек, который плохо помоет руки. По этой причине гостям вместо обычного полотенца следует предлагать бумажное. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Если же вы пребываете в квартире как гость, то не стоит есть из посуды хозяев: там зачастую остаются частички слюны, которые могут стать источником заражения коронавирусом, поясняет специалист. Кроме того, нужно хорошо мыть руки после дверных ручек — они также одни из наиболее «грязных» вещей в доме.

Особую опасность вышеперечисленные предметы представляют в случае, если вы вынуждены проживать в одном жилище с человеком с подтверждённым заражением COVID-19. В таком случае больной по возможности должен находиться в отдельной комнате и иметь свою посуду и средства личной гигиены.

Проблема также заключается в том, что приточно-вытяжная вентиляция в современных квартирах обычно есть только на кухне и в санузле. В связи с этим в комнатах не обеспечивается достаточная циркуляция воздуха. По этой причине, если вы проживаете с больным COVID-19 или же к вам приходят гости, почаще проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию вируса. Также рекомендуется убирать квартиру с использованием спиртосодержащих средств, — пояснил NEWS.ru Болибок.

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