Доктор Мясников рассказал о минусах здорового образа жизни

https://static.news.ru/photo/d7fb3dc0-b4b5-11ea-b981-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/dbreen-1643989

Главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников призвал россиян, которые увлекаются здоровым образом жизни, соблюдать «золотую середину».

По его словам, поклонники здорового питания сбиваются с истинного пути и начинают себя мучить диетами. Он лично лечил пациентов с анорексией и булимией. А недавно появилось новое расстройство — орторексия.

Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания, — отметил эксперт в эфире программы «О самом главном».

Врач предупредил, что такой фанатизм может принести вред. Специалисты смогут восстановить пациентам электролитный обмен, но при этом не всегда можно полностью восстановить здоровье. Стремление к «слишком здоровому» образу жизни лечат только психиатры.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, позволяющих снизить уровень холестерина в крови. По его словам, 70 граммов практически любых орехов снижают холестерин так же, как и 10 миллиграммов «Аторвастатина» — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя. Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином. Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой». А зелёный чай за счёт полифенолов оказывает выраженное положительное действие на этот показатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ходьба стала лучшим способом продлить жизнь и оздоровить организм, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия. По его словам, граждане, которые ходят два часа в неделю, проживут на 7-8 лет дольше, чем приверженцы сидячего образа жизни.