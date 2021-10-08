Диетолог сравнила фабричные и домашние куриные яйца

Яйца от домашних кур более питательны, чем те, которые продаются в магазинах. Об этом изданию «Слово и Дело» рассказала диетолог Марият Мухина. Эксперт обратила внимание на то, что на фермах куры свободно гуляют, более разнообразно питаются, и это положительно сказывается на качестве продукта.

На птицефабриках куры сидят в клетках, их кормят всевозможными гормонами роста, витаминами, антибиотиками. Это неплохо, но самые полезные — это яйца домашних кур, которые находятся на свободном выгуле, имеют возможность двигаться, гулять. В этом случае курица получает и червячков, и зёрна, и зелень. Это самые полезные яйца, которые действительно богаты витаминами, микроэлементами, белком, всевозможными полезными биологически активными веществами, — сказала Мухина.

Он добавила, что желток и белок яиц от домашних кур более плотный и насыщенный.

Также диетолог объяснила принцип деления куриных яиц на категории — чем больше число, тем мельче само яйцо. К третьей категории относятся самые мелкие яйца, а к первой — самые крупные. При этом «О» обозначает «отборное», а не «ноль». Буквой «В» маркируют высшую категорию — самые крупные яйца.

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