https://static.news.ru/photo/5728e66c-2558-11ea-857f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кислотные минеральные воды не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с желудком или пищеводом. При воспалениях ситуацию с помощью указанного вида напитков можно только усугубить. Об этом журналистам в понедельник, 31 декабря, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что при проблемах с ЖКТ вред может нанести даже столовая вода. Дело в том, что газ сильно раздражает слизистую.

Также диетолог рассказала, как следует восполнять баланс жидкости. По её словам, для этого необходимо делать пару глотков каждые 30 минут.

Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены, — приводит слова Соломатиной «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, врачи рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит здоровью, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Безопасной дозы алкоголя не существует.