Диетолог рассказала, с чем правильно есть ягоды

Полезные свойства и вкус лесных ягод идеально сочетаются с молочным белком. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук врач-диетолог Марият Мухина.

По её словам, эту особенность часто используют как в высокой кухне, так и в повседневной. Особенно полезно есть ягоды на завтрак в сочетании с творогом.

Сочетание с творогом, кисломолочным продуктом, даёт лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин. В ягодах также содержатся ароматические вещества, эфирные масла, которые очень мощно увеличивают активность лимбической системы, которая регулирует наши эмоции, и с учетом серотонина возникает такой, можно сказать, вкусовой оргазм, — рассказала диетолог.

Также в сочетании с ягодами можно использовать яичный белок. По словам Мухиной, это является модной тенденцией в современных десертах.

Есть ещё такая модная тенденция — ягоды в сочетании с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами, — объяснила диетолог.

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