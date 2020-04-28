Диетолог рассказала о последствиях постоянного употребления чипсов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление чипсов может стать причиной серьёзного отравления всего организма.
По её словам, Роскачество обнаружило в составе чипсов кадмий и мышьяк. Эти токсичные вещества при попадании в небольших дозах в организм приводят к хроническому отравлению.
Воздействие веществ дает не специфическую картину: постепенно отравляется головной мозг, центральная нервная система, органы выведения... Можем испытывать симптомы со стороны сердца: аритмия, нехватка воздуха, — сообщила Соломатина в беседе с изданием «Москва 24».
По словам эксперта, из-за ядовитых веществ, попадающих в организм с чипсами, у человека может испортиться характер. Диетолог призвала свести к минимуму употребление этого продукта и позволять себе его как можно реже.
Это та еда, которая не несет в организм ничего, кроме вреда, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что выходить из поста и принимать в пищу обычные продукты следует начинать постепенно. Таким образом организм, перестроившийся на определённый вид пищи, будет избавлен от излишнего стресса, напомнила диетолог Елена Соломатина.