Диетолог рассказала, как быстро сбросить три килограмма до Нового года

Врач-эндокринолог «Инвитро-Юг», диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина дала советы, как сбросить пару-тройку килограмм лишнего веса за две недели до Нового года. В последнее время считается нормой похудение на два-четыре килограмма в месяц, отметила врач, или до одного килограмм в неделю, пишет РИА Новости.

Таким образом до нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста, — пояснила медик.

Самый первый этап снижения веса заключается в установлении распорядка дня, режима питания, нормализации ночного сна и привычки завтракать. Оптимальным считается распределить количество приёмов пищи на четыре-пять раз в сутки. Но некоторым будет достаточно и трёх. И только после этого можно корректировать рацион в пользу каш как источника растительного белка и витаминов группы В и С, различных сортов мяса, рыбы, молочных продуктов. Хорошо ввести в рацион овощи, фрукты, небольшое количество орехов и оливковое масло.

Стоит уделить внимание продуктам с отрицательной калорийностью — это те, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше времени, чем их получит.

К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи — сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты, — рассказала диетолог.

Для ускорения метаболизма эффективными будут физическая нагрузка и приём продуктов, которые обладают термогенным эффектом — специи, куркума, зелёный чай и зелёный кофе. Первостепенную роль в похудении играет физическая активность, отмечает специалист: «недаром мышцы называют „вторым сердцем“».

При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно, — сказала Сорокина.

Ранее английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе при этом в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции.