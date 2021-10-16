Диетолог предупредила об опасности частого употребления креветок

Креветки — полезный морепродукт, богатый белком, полезными жирами и астаксантином, который является мощным антиоксидантом. Однако их частое употребление может навредить здоровью. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что креветки содержат много холестерина, а также накапливают в большом количестве соли тяжёлых металлов.

Кроме того, в процессе транспортировки из-за неверной логистики креветки могут размораживаться и подвергаться заморозке повторно.

Здесь есть большая опасность отравления. А отравление морепродуктами бывает очень тяжёлое, — отметила диетолог.

Специалист также дала советы по выбору морепродукта. В частности, она предупредила, что нельзя брать креветки с тёмными пятнами или зеленоватым отливом, а также «взъерошенные», у которых панцирь отходит от тельца.

По словам диетолога, качественные креветки имеют тонкую ледяную глазурь, они плотные и упругие. Допускается наличие бордового пятна в области головы, оно свидетельствует о наличии икры.

Есть креветки желательно не чаще одного раза в неделю. При этом они не должны выступать в качестве основного блюда. При приготовлении необходимо следить, чтобы креветки подверглись термической обработке со всех сторон.

Ранее диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил об опасности употребления в пищу речной рыбы, выращенной в специальных форелевых хозяйствах и на рыбных фермах Юго-Восточной Азии. По его мнению, в такой рыбе вряд ли есть что-то полезное из-за плохой экологии и загрязнения рек в указанном регионе.