Диетолог рассказал об идеальной зимней еде

https://static.news.ru/photo/3a7bf562-5bae-11eb-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Зимой человек инстинктивно начинает употреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Калорийная пища хорошо согревает в морозы, поэтому можно сказать, что идеальной едой в этот период являются пельмени. В них есть и тесто (то есть углеводы), и жирное мясо. По этой же логике идеальной зимней пищей можно считать картошку с мясом. Однако существует подвох. Об этом в разговоре с журналистами рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он предупредил, что тот, кто следует за инстинктами и часто ест то, что даёт много тепла, может столкнуться с неприятными последствиями. Дело в том, что человеку в современном мире не нужно такое количество энергии для того, чтобы согреться. Сейчас отапливаются дома, люди носят тёплую одежду. А избыток энергии, который остаётся от подобной пищи, выражается в набирании веса. С сентября по март человек в среднем толстеет на три-четыре килограмма, а порой и на 13–14.

Как посоветовал диетолог, для прекращения набора веса необходимо переломить свой инстинкт.

Как это сделать? Надо больше двигаться, больше времени проводить в активности, то есть ходить в спортивный зал или заниматься каким-то другими подвижными видами деятельности. Таким образом мы демонстрируем своему организму, что ничего не поменялось, что мы так же активны, как летом, — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, британский эксперт по питанию и фитнесу Даррен Кирби назвал ряд продуктов, которые можно заменить более здоровыми аналогами, чтобы похудеть.

Специалист посоветовал есть овсяные хлопья вместо каш быстрого приготовления с большим количеством сахара. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс и, как следствие, способствуют снижению уровня сахара в крови. Для вкуса в них можно добавить кленовый сироп или корицу.